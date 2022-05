MV-Werften: Kein Käufer für Kreuzfahrtschiff "Global Dream" Stand: 23.05.2022 13:44 Uhr Das riesige Kreuzfahrtschiff "Global Dream" der insolventen MV-Werften kann wohl doch nicht verkauft werden. Laut Insolvenzverwalter Christoph Morgen ist der letzte Interessent überraschend abgesprungen.

Wie Insolvenzverwalter Morgen am Vormittag auf einer Mitarbeiterversammlung in Wismar erklärte, sei man sich mit Stena AB, der Mutter der Fährreederei Stena Line, schon fast einig gewesen, auch ein Finanzierungsplan sei weit fortgeschritten gewesen, aber dann sei Stena das Geschäftsmodell weggebrochen. Die Reederei wollte laut Morgen mit der "Global Dream" in Asien Kreuzfahrten anbieten. Aber unter anderem wegen der No-Covid-Politik Chinas sei es ungewiss, wann dort überhaupt wieder Kreuzfahrten möglich sind.

Gespräche mit früheren Interessenten

Fakt ist: Derzeit gibt es keine Interessenten mehr für das zu rund 80 Prozent fertiggestellte, mehr als 340 Meter lange Schiff. Insolvenzverwalter Morgen will nun das Gespräch mit früheren Interessenten suchen. Die Hoffnung: Das Schiff möglicherweise doch noch an einen Käufer zu bringen - wenn auch zu schlechteren Konditionen. Dieser könnte das Schiff möglicherweise auch an einem anderen Ort zu Ende bauen.

Rückschlag für Mitarbeiter in Transfergesellschaft

Für die Mitarbeiter ist das ein Rückschlag. 1.500 Schiffbauer stecken noch in der Transfergesellschaft, sie hoffen auf eine Verlängerung. Eigentlich wollte der Finanzausschuss des Landtags am Mittwoch über die Verlängerung der Transfergesellschaft entscheiden. Die rund 1.500 Mitarbeiter verdienen seit drei Monaten nur 80 Prozent ihres eigentlichen Einkommens. Insolvenzverwalter, Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD), Wismars Oberbürgermeister Thomas Beyer (SPD), IG Metall und Betriebrat wollen dennoch auf eine verlängerte Transfergesellschaft hinarbeiten. Laut Meyer ist nun aber die geplante Verlängerung der Transfergesellschaft weiter ungewiss, sie läuft Ende Juni aus. Meyer machte klar, dass er mehr Unterstützung des Bundes erwartet. Auch der Bund brauche Fachkräfte: "Ich gehe davon aus, dass wir dann auch gemeinsam in Gesprächen darüber reden, was das für eine Verlängerung der Transfergesellschaft bedeutet."

Weniger Geld für Zulieferer und andere Gläubiger?

Dass der Insolvenzverwalter auf dem Schiff sitzen bleiben könnte, dürfte sich auch für die Gläubiger - und insbesondere am Bau beteiligte Zuliefererfirmen - auswirken. Bei einer Gläubigerversammlung vor rund zwei Wochen hatte Morgen gesagt, dass die an die Gläubiger verteilbare Konkursmasse in "erheblichen Umfang" davon abhänge, ob es gelingt, das Kreuzfahrtschiff zu Ende zu bauen und zu verkaufen.

Enttäuschte Mitarbeiter

In Wismar ist die Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) daran interessiert, Teile des Standorts zu übernehmen. Aber zu neuer Beschäftigung werde das wohl frühestens in zwei Jahren führen, meinen Beobachter. Immerhin: Je nach Auftragslage könnten damit Arbeitsplätze für 900 bis 1.500 Mitarbeiter gesichert werden. In Rostock ist weiterhin der Bund für die Marine interessiert und will auch die Mitarbeiter übernehmen. Viele der Mitarbeiter in Wismar reagierten enttäuscht, dass es am Standort vor 2024 wohl keine neue Arbeit geben wird. Solange in einer Transfergesellschaft zu bleiben, kann sich kaum einer vorstellen.

