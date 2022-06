MV Werften: Bund bestätigt Angebot für Standort in Rostock Stand: 21.06.2022 13:06 Uhr Jetzt steht es fest: Der Bund will ein Angebot für die insolventen MV Werften am Standort Rostock abgeben. Das hat die Staatssekretärin des Bundesverteidigungsministeriums Siemtje Möller dem NDR bestätigt.

Die Angebotsfrist beim Insolvenzverwalter endet an diesem Freitag. Das Bundesverteidigungsministerium will in Rostock eine Außenstelle des Marinearsenals Wilhelmshaven betreiben, mit dem Ziel, die Schiffe der Marina komplett selbst reparieren und instand halten zu können. Das würde die Deutsche Marine und das Marinearsenal insgesamt stärken und würde nicht zu Lasten des bisherigen Standorts Wilhelmshaven gehen, sagt Staatssekretärin Möller. Alle geplanten Investitionen in Wilhelmshaven, wie der Bau eines neuen Trockendocks, würden weitergeführt.

IG Metall Küste befürwortet Übernahme

Für den Insolvenzverwalter der MV Werften, Christoph Morgen, ist beim Verkauf des Standorts Rostock wichtig, dass möglichst viele Arbeitsplätze entstehen. Die Gewerkschaft IG Metall Küste geht davon aus, dass 500 Beschäftigte aus der Transfergesellschaft in einem neuen Marinarsenal Standort Rostock Arbeit finden könnten und begrüßt deshalb eine Übernahme durch den Bund.

