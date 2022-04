Stand: 14.04.2022 08:26 Uhr MV: Weniger jugendliche Rauschtrinker in der Pandemie

In Corona-Zeiten haben sich in MV deutlich weniger Kinder und Jugendliche so betrunken, dass sie mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Im Jahr 2020 landeten 165 Mädchen und 228 Jungen zwischen 10 und 19 Jahren nach Alkoholmissbrauch in der Klinik, wie die Krankenkasse DAK in Schwerin mitteilte. Dies sei ein Rückgang im Vergleich zu 2019 von 23,7 Prozent. Die Kasse beruft sich auf noch unveröffentlichte Zahlen des Statistischen Amtes MV. | 14.04.2022 08:25