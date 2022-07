Stand: 22.07.2022 14:49 Uhr MV: Waldzustanderhebung hat begonnen

Mitarbeiter der Landesforstanstalt und der Nationalparke sind jetzt wieder in den Wäldern unterwegs, um den Gesundheitszustand der Bäume zu erfassen. Die jährliche Inventur ist die Grundlage für den Waldzustandbericht. Die Experten suchen bis Mitte August bestimmte Bäume auf, insgesamt sind es 2.500. Die stehen im ganzen Land verteilt an mehr als 100 Punkten. Notiert wird etwa, wie der Nadel- oder Blattverlust ist und ob es Schäden durch Insekten, Pilze oder andere Einflüsse gibt. Die Ergebnisse liefern einen Überblick über den Gesundheitszustand der Bäume. In Zeiten drastisch zunehmender Witterungsextreme seien die Datenreihen von unschätzbarem Wert, so Minister Backhaus. So könne daraus abgelesen werden, wie sich der Klimawandel auswirkt und welche Baumarten am besten mit den Bedingungen zurecht kommen. Die Daten werden seit 20 Jahren erhoben. | 22.07.2022 14:49