MV-Tag in Neubrandenburg: Fanfarenzug und Jugendjazzorchester Stand: 02.07.2023 06:50 Uhr In Neubrandenburg wird auch heute der MV-Tag gefeiert. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Landesfest, das der Höhepunkt des 775. Stadtjubiläums ist.

Seit gestern feiert Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg ein großes Bürgerfest: den MV-Tag. Alle Landkreise und Städte, aber auch viele Unternehmen, Verbände und Vereine aus dem Nordosten präsentieren sich mit eigenen Ständen in der Innenstadt. Tausende Besucherinnen und Besucher schauten sich bereits auf dem Bummelmeile um. Ein Höhepunkt war der Auftritt am Samstagabend von Stargast Jonas Monar auf der NDR Bühne. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) hatten das Fest eröffnet, das unter dem Motto "Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV" stattfindet. Für Neubrandenburg ist es der Höhepunkt im Jahr des 775. Stadtjubiläums.

NDR Moderatoren auf der Bühne

Die Besucher in Neubrandenburg dürfen sich in diesem Jahr auf zahlreiche Höhepunkte freuen. Neben einem umfangreichen Programm auf der Landesbühne und in der Konzertkirche gibt es zahlreiche Aktionen von Vereinen und Verbänden. Der NDR wird am gesamten Wochenende vor Ort sein. NDR Moderator Ralf Markert wird heute auf der NDR Bühne durchs Programm führen. Auf der Wiese an der Turmstraße können Besucher unter anderem mit Reporterinnen und Reportern aus dem NDR Haff-Müritz-Studio in Neubrandenburg sprechen.

Das Programm am Sonntag

Sonntag, 2. Juli

11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit Bischof Tilman Jeremias und dem Ensemble "Augenblick"

12.30 Uhr: Konzert Fanfarenzug Neubrandenburg

14.25 Uhr: Cheerleader & Dance Verein Neubrandenburg e.V. - Tanzabteilung des SC Neubrandenburg e.V.

15.30 Uhr: Staffelstabübergabe an die gastgebende Stadt des MV-Tages 2025 Greifswald

15.50 Uhr: Konzert und Tanzprogramm des Mecklenburger Folkloreensembles

17 Uhr: Konzert des Landesjugendjazzorchesters

18 Uhr: Verabschiedung

Vorstellung von Ministerien, Verbänden und Vereinen

Neben dem Programm gibt es verschiedene Erlebnisbereiche wie die Landesmeile MV. An Ständen werden sich Ministerien, Kreise und Städte sowie Ämter, Verbände und Vereine präsentieren. Eine Übersicht über alle Aussteller gibt es auf der Internetseite des MV-Tages.

Gibt es ein Feuerwerk oder Licht- und Lasershows?

Nein, aus Gründen der Nachhaltigkeit wird in diesem Jahr auf ein Feuerwerk sowie auf Licht- und Lasershows verzichtet.

Anfahrt und Parken: Wie komme ich zum MV-Tag?

Das Veranstaltungsgelände ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Bahnhof Neubrandenburg ist nur fünf Minuten davon entfernt, es fahren zudem Stadtbusse. Den Netzplan des Nahverkehrs gibt es unter www.mvvg-netzplan.de.

Wer mit dem Bus oder Auto anreisen möchte, findet hier Parkmöglichkeiten:

Busstellplätze für Reisegruppen befinden sich auf dem Parkplatz am Stargarder Tor und auf dem Park- und Messeplatz,

öffentliche Parkplätze gibt es auf den Parkplätzen "Am Bahnhof", "Am Güterbahnhof", "Jahnsportforum" und "Am Stargarder Tor",

Parkhäuser am Veranstaltungsgelände sind die Tiefgarage Marktplatz-Center, das Parkaus Pferdemarkt und das Parkhaus Citypark in der Krauthuferstaße 3.

Ist das Veranstaltungsgelände barrierefrei?

Der MV-Tag ist ein Bürgerfest, deshalb soll er für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zugänglich und erlebbar sein. Um dies zu gewährleisten, werden unter anderem alle Zelte mit Eingangsrampen versehen, Hörverstärker angeboten und barrierefreie WC-Kabinen aufgestellt. Die WCs befinden sich am Markt, in der Treptower Straße, in der Turmstraße und am Stargarder Tor.

