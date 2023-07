MV-Tag in Neubrandenburg: Darauf können sich Besucher freuen Stand: 01.07.2023 08:15 Uhr Nach fünf Jahren Pause findet an diesem Wochenende erneut der MV-Tag statt. Gastgeber ist Neubrandenburg. Das Fest soll ein Höhepunkt in dessen Jubiläumsjahr sein. Das Programm und alle wichtigen Informationen im Überblick.

Der MV-Tag findet noch bis zum 2. Juli unter dem Motto "Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV" in Neubrandenburg statt. Die Vier-Tore-Stadt feiert in diesem Jahr ihr 775. Jubiläum. Die dreitägige Veranstaltung solle ein wesentlicher Höhepunkt im Festjahr werden, erklärte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) vorab. In den vergangenen fünf Jahren konnte der MV-Tag unter anderem wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist froh, dass das in diesem Jahr anders aussieht: "Der MV-Tag ist das Bürgerfest in Mecklenburg-Vorpommern", so die Regierungschefin. Etwa 1.000 Menschen würden die drei Veranstaltungstage mitgestalten.

NDR Moderatoren auf der Bühne

Zum letzten MV-Tag im Jahr 2018 kamen etwa 100.000 Gäste nach Rostock. Die Besucher in Neubrandenburg dürfen sich in diesem Jahr auf zahlreiche Höhepunkte freuen. Neben einem umfangreichen Programm auf der Landesbühne und in der Konzertkirche gibt es zahlreiche Aktionen von Vereinen und Verbänden. Der NDR wird am gesamten Wochenende vor Ort sein. Frühshow-Moderator Stefan Kuna wird am Sonnabend tagsüber durch das Programm führen, am Sonntag steht Ralf Markert auf der Bühne.

Sondersendung "Ein Fest für alle"

Unter dem Titel "Ein Fest für alle - Wenn Mecklenburger und Vorpommern feiern" sendet das NDR Fernsehen am Sonnabend ab 16.30 Uhr eine 45 Minuten lange Sondersendung aus der Vier-Tore-Stadt. Die Live-Sendung berichtet mitten aus dem Geschehen des Festes und spricht sowohl mit Besuchern als auch Veranstaltern. Erstmals beim MV-Tag mit dabei sein wird in diesem Jahr der Kinderkanal KiKA von ARD und ZDF.

Das Programm im Überblick

Samstag, 1. Juli

auf der Landesbühne am Markt

11 Uhr: Eröffnungskonzert mit dem Landespolizeiorchester MV

12 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD)

13 Uhr: Präsentation von philippinischer Kampfkunst "Modern Arnis"

14 Uhr: Konzert des Orchesters "kon.centus" der Kreismusikschule Neubrandenburg

15 Uhr: KiKA-Show mit Christian Bahrmann, Singa Gätgens und weiteren KiKA-Stars

17 Uhr: Konzert der Band "Brothers & Sisters", Popsparte der Hochschule für Musik und Theater Rostock

18 Uhr: Ende des Tagesprogramms

ab 20 Uhr: NDR Abendprogramm mit Dörthe Graner

20.15 Uhr: Band "One Trick Pony" aus Neubrandenburg

21.15 Uhr: Jonas Monar

Jonas Monar 22.45 Uhr: Band "One Trick Pony" aus Neubrandenburg

ab 23 Uhr: Verabschiedung mit DJ Knuth Kossek

in der Konzertkirche, Stargarder Straße

18 Uhr: Konzert der MeckProms "Ein Amerikaner in Neubrandenburg", Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin

Sonntag, 2. Juli

11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit Bischof Tilman Jeremias und dem Ensemble "Augenblick"

12.30 Uhr: Konzert Fanfarenzug Neubrandenburg

14.25 Uhr: Cheerleader & Dance Verein Neubrandenburg e.V. - Tanzabteilung des SC Neubrandenburg e.V.

15.30 Uhr: Staffelstabübergabe an die gastgebende Stadt des MV-Tages 2025 Greifswald

15.50 Uhr: Konzert und Tanzprogramm des Mecklenburger Folkloreensembles

17 Uhr: Konzert des Landesjugendjazzorchesters

18 Uhr: Verabschiedung

Vorstellung von Ministerien, Verbänden und Vereinen

Neben dem Programm wird es verschiedene Erlebnisbereiche wie die Landesmeile MV geben. An Ständen werden sich Ministerien, Kreise und Städte sowie Ämter, Verbände und Vereine präsentieren. Eine Übersicht über alle Aussteller gibt es auf der Internetseite des MV-Tages. Der NDR wird auf der Wiese an der Turmstraße zu finden sein: Besucher können dort unter anderem mit Reportern aus dem Haff-Müritz-Studio in Neubrandenburg in Kontakt treten.

Gibt es ein Feuerwerk oder Licht- und Lasershows?

Nein, aus Gründen der Nachhaltigkeit wird in diesem Jahr auf ein Feuerwerk sowie auf Licht- und Lasershows verzichtet.

Anfahrt und Parken: Wie komme ich zum MV-Tag?

Das Veranstaltungsgelände ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Bahnhof Neubrandenburg ist nur fünf Minuten davon entfernt, es fahren zudem Stadtbusse. Den Netzplan des Nahverkehrs gibt es unter www.mvvg-netzplan.de.

Wer mit dem Bus oder Auto anreisen möchte, findet hier Parkmöglichkeiten:

Busstellplätze für Reisegruppen befinden sich auf dem Parkplatz am Stargarder Tor und auf dem Park- und Messeplatz,

öffentliche Parkplätze gibt es auf den Parkplätzen "Am Bahnhof", "Am Güterbahnhof", "Jahnsportforum" und "Am Stargarder Tor",

Parkhäuser am Veranstaltungsgelände sind die Tiefgarage Marktplatz-Center, das Parkaus Pferdemarkt und das Parkhaus Citypark in der Krauthuferstaße 3.

Ist das Veranstaltungsgelände barrierefrei?

Der MV-Tag ist ein Bürgerfest, deshalb soll er für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zugänglich und erlebbar sein. Um dies zu gewährleisten, werden unter anderem alle Zelte mit Eingangsrampen versehen, Hörverstärker angeboten und barrierefreie WC-Kabinen aufgestellt. Die WCs befinden sich am Markt, in der Treptower Straße, in der Turmstraße und am Stargarder Tor.

