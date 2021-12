Stand: 08.12.2021 17:21 Uhr MV-Staatssekretärin Draheim wechselt ins Bundesgesundheitsministerium

Die Staatssekretärin im Gesundheitsministerium in Mecklenburg-Vorpommern, Antje Draheim (SPD), wechselt nach Berlin ins Bundesgesundheitsministerium. Dort wird sie eine von zwei Staatssekretärinnen des neu berufenen Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD). Draheim war bis vor kurzem die Bevollmächtigte des Landes beim Bund, wechselte dann nach der Landtagswahl ins Ressort der Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Nun geht es für die 51-Jährige zurück nach Berlin. Das hat der Pressesprecher des Landesgesundheitsministeriums, Alexander Kujat, NDR 1 Radio MV am Mittwochnachmittag bestätigt. Es sei zwar einerseits schade, andererseits erhoffe man sich einen noch besseren Draht ins Bundesgesundheitsministerium, so Kujat. | 08.12.2021 17:20

