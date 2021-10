Stand: 05.10.2021 13:55 Uhr MV Schlusslicht bei DFG-Hochschul-Fördermitteln

In keinem anderen Bundesland haben die Hochschulen zwischen 2017 und 2019 so wenig Drittmittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für ihre Arbeit eingeworben wie in Mecklenburg-Vorpommern. 98 Millionen Euro seien in diesem Zeitraum in den Nordosten gegangen, teilte die DFG am Dienstag in Bonn bei der Vorstellung des Förderatlas 2021 mit. Das Saarland landete demnach auf dem vorletzten Platz mit 103 Millionen Euro. Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern warben den Angaben zufolge die meisten DFG-Drittmittel ein. Nach NRW gingen demnach 1,83 Milliarden Euro, gefolgt von Baden-Württemberg (1,6 Milliarden) und Bayern (1,46 Milliarden). Die Hochschulen mit der höchsten Förderung waren die beiden Münchner Universitäten LMU München mit 369 Millionen Euro und TU München mit 347 Millionen Euro. | 05.10.2021 13:55

