MV: Regeln für Abschlussprüfungen an Pandemie angepasst Stand: 04.04.2022 17:27 Uhr Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hat das Bildungsministerium in MV die Regeln für die Abschlussprüfungen geändert. Neben den regulären Nachschreibterminen gibt es zusätzliche Termine für die Schülerinnen und Schüler.

Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat die Regeln für das Abitur und die Mittlere-Reife-Prüfung an die Gegebenheiten der Corona-Pandemie angepasst. Neben den regulären Nachschreibterminen sei es nun möglich, zusätzliche dezentrale Termine zu vereinbaren, teilte das Ministerium am Montag in Schwerin mit. "Da wir aufgrund der andauernden Pandemie davon ausgehen, dass zum Nachschreibtermin nicht alle Schülerinnen und Schüler gesund sind und teilnehmen können, gibt es die zusätzlichen Nachreibtermine", begründete Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) diese Entscheidung.

Erstes Prüfungsfach ist Deutsch

Ernst wird es für die rund 11.500 Jugendlichen in MV ab dem 27. April. Dann findet die erste Abiturprüfung statt. Ab 4. Mai starten die Prüfungen für die Mittlere Reife. In beiden Fällen wird laut Ministerium mit dem Fach Deutsch begonnen.

30 Minuten mehr Zeit für Schülerinnen und Schüler

Den Angaben zufolge sollen den Schülerinnen und Schülern bei den Prüfungen Hilfestellungen gegeben werden, um die Auswirkungen der Pandemie auf den Unterricht auszugleichen. Hierbei soll das von der Kultusministerkonferenz gemeinsam definierte Anspruchsniveau jedoch nicht gesenkt werden. In MV wird unter anderem die Prüfungszeit um 30 Minuten verlängert.

Maske darf am Platz abgelegt werden - Selbstest vorab

Die Hygieneregeln zur Verhinderung von Corona-Infektionen gelten auch für die Abschlussprüfungen. Laut Bildungsministerium ist es den Prüflingen jedoch erlaubt, ihre Maske am Platz abzulegen, am Morgen vor dem Prüftermin sollen die Schülerinnen und Schüler zudem einen Selbsttest durchführen. Die Schulen stellen diese Tests demnach rechtzeitig bereit.

