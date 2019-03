Stand: 24.03.2019 12:29 Uhr

MV: Mit Wasservorräten gegen die Trockenheit

Nach dem Dürresommer 2018 befürchtet das Landwirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern Auswirkungen auch in diesem Jahr. Minister Till Backhaus (SPD) appelliert an Landwirte und die Wasser- und Bodenverbände, sparsam mit den Wasservorräten umzugehen. Die Schäden, die der heiße Sommer 2018 in der Natur hinterlassen hat, seien vielfach noch immer zu sehen, so Backhaus. Er fordert daher Vorsorgemaßnahmen.

Wasserabfluss verhindern

Dazu gehöre etwa auch, die Wehre zu schließen, um einen unnötigen Wasserabfluss zu verhindern. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es ein weit verzweigtes Grabensystem, an dessen Ende Schotten seien. Auch große Wehranlagen wie bei Heiligendamm oder am Wallensteingraben sollten dicht bleiben, meint der Minister. Im Ministerium werde zudem auch über ein Notwasser-Versorgungssystem nachgedacht.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) zu Wasserknappheit NDR 1 Radio MV - 24.03.2019 11:00 Uhr Der heiße und trockene Sommer des vergangenen Jahres kann möglicherweise zu einer Wasserknappheit in diesem Jahr führen. Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat deshalb Landwirte sowie die Wasser- und Bodenverbände dazu aufgerufen, möglichst viel Wasser in Reserve zu halten.







Noch immer zu wenig Wasser in den Seen

Nach der Trockenheit des vergangenen Jahres fehlten weiterhin Millionen von Kubikmetern Wasser in den Seen des Landes. Das so genannte Stauziel des Schweriner Sees, also der Wasserstand, der angesetzt sei, um über das Jahr hinweg genügend Wasser zu haben, sei etwa um 13 Zentimeter unterschritten.

