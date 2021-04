Stand: 15.04.2021 15:21 Uhr MV: Mietpreisbremse in Rostock und Greifswald bleibt

Während das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel jetzt gekippt hat, bleibt die so genannte Mietpreisbremse für Rostock und Greifswald bestehen. So dürfen Vermieter in Rostock seit Herbst 2018 ihre Preise innerhalb von drei Jahren höchstens um 15 Prozent erhöhen - ohne die Bremse wären es 20 Prozent. Das gleiche gilt seit Herbst 2020 in Greifswald. Zudem darf eine neu festgelegte Miete nicht deutlich höher sein als die der umliegenden Wohnungen. | 15.04.2021 15:19