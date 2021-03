MV-Linke kritisiert Corona-Schnelltest an Schulen Stand: 25.03.2021 05:00 Uhr Schüler in Mecklenburg-Vorpommern sollen mindestens einmal pro Woche einen Corona-Selbsttest nutzen. Doch es gibt Kritik an der Durchführung in Grundschulen.

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen mindestens einmal pro Woche Corona-Schnelltest durchgeführt werden. Das ist Teil der Teststrategie des Landes. Doch immer wieder kommt die ins Stocken. Erst waren nicht genügend Tests für Schüler und Lehrer da, jetzt gibt es neue Kritik.

Fachkundiges Personal für Testung?

Im Beipackzettel der Selbsttests einer Firma aus Österreich steht, dass sie durch Erwachsene und Kinder ab elf Jahren unbedenklich anwendbar sind. Die Tests wurden aber auch an Grundschulen geliefert und dort an jüngere Schüler verteilt. Für die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg gleicht das einer Posse. Wenn dies der Fall sei, müsse sichergestellt werden, dass dann fachkundiges Personal die Testungen anleitet und überwacht. Das sei aber an den meisten Schulen nicht vorhanden.

Bildungsministerium widerspricht

Nach Ansicht des Bildungsministeriums in Schwerin ist die Aufsicht hingegen sichergestellt, da die Tests im Klassenraum unter Anleitung der Lehrkräfte durchgeführt werden. Das entspräche auch einer Empfehlung des Herstellers. Grundsätzlich könnten die Tests auch von jüngeren Schülern genutzt werden.

Weitere Informationen "Oster-Lockdown" gekippt - Diese Regeln gelten weiter Zwei geplante "Ruhetage" werden nicht eingeführt. Andere Bund-Länder-Beschlüsse haben Bestand. Der Überblick und Reaktionen aus dem Norden. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.03.2021 | 12:00 Uhr