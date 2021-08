Stand: 09.08.2021 19:01 Uhr MV-Landeskulturpreis für Neustrelitzer Künstler-Duo Scheibner/Doering

Der Kulturpreis des Landes ist am Montagabend in Schwerin verliehen worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an ein Künstler-Duo aus Neustrelitz - an den Choregraphen Lars Scheibner und den Physiker Marcus Doering. Beide leisteten innovative, hervorragende Arbeit und trügen dazu bei, MV als Kulturland sichtbar zu machen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Der mit 5.000 Euro dotierten Kulturförderpreis geht in diesem Jahr an Dörte Kiehn. Sie ist Gründerin des Tandera Theaters und Geschäftsführerin des Landesverbandes Freie Theater im Land. | 09.08.2021 19:00