Stand: 28.08.2020 15:31 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV: Land will aus Feldern Wälder machen

Mecklenburg-Vorpommern will landwirtschaftlich genutzte Flächen in Landesbesitz aufforsten. Agrarminister Backhaus kündigte an, das Projekt werde im Herbst starten und soll in zehn Jahren abgeschlossen sein. Es geht um 8.000 Hektar Land, die Aufforstung soll Backhaus zufolge in kleinen Parzellen stattfinden. Mehr Wald sei wichtig, um die globale Erwärmung zu begrenzen, erklärte der SPD-Politiker. Der Landesbauernverband kritisierte die Pläne - mit dem Projekt würden Arbeitsplätze und wertvolle Flächen für den Anbau von Lebensmitteln verloren gehen. | 28.08.2020 15:30