Stand: 15.12.2020 06:47 Uhr MV: Hunderte Menschen demonstrieren gegen Corona-Regeln

Mehrere hundert Menschen haben am Montag in Mecklenburg-Vorpommern gegen die Corona-Regeln protestiert. 240 Teilnehmer zählte die Polizei in Rostock, weitere Demos gab es in Schwerin, Neubrandenburg, Güstrow und Waren. In Stralsund hatte die Ordnungsbehörde eine Demonstration verboten, trotzdem hatten sich mehrere Gruppen in der Altstadt versammelt - die Polizei nahm Personalien auf. | 15.12.2020 06:46