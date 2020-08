Stand: 11.08.2020 11:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV: Höchste Waldbrandwarnstufe in drei Leitforstämtern

Wegen der anhaltenden Hitze steigt die Gefahr von Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern weiter. Seit Dienstag gilt auch im Bereich der Leitforstämter Mirow und Jasnitz die höchste Gefahrenstufe.

In ganz MV mindestens zweithöchste Warnstufe

Alle Einsatzkräfte sind damit in erhöhter Alarmbereitschaft. Im Bereich Torgelow gilt die höchste Gefahrenstufe fünf bereits seit vergangener Woche. Auch im Nordosten des Landes ist die Waldbrandgefahr gestiegen. Im Bereich des Leitforstamtes Poggendorf gilt nun Stufe vier wie in den übrigen Landesteilen. Waldbesucher sollten jetzt besonders vorsichtig sein.

Auch Trockene Felder geraten leicht in Brand

Die Landesforstanstalt appelliert an alle Waldbesucher, achtsam zu sein. Laut Statistik werden die meisten Brände durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten ausgelöst. Brennende Kippen aus dem Auto zu werfen, sei absolut tabu. Durch die anhaltende Trockenheit steigt auch die Gefahr von Feldbränden. Erst am Montag sind bei der Ernte an der Mecklenburgischen Seenplatte zwei Mähdrescher ausgebrannt. Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf die Felder verhindern. Als Brandursache vermutet die Polizei Funkenflug durch Steinschlag oder ein heißgelaufenes Bauteil.

Bereits 40 Waldbrände in diesem Jahr

In den kommenden Tagen werden für den Nordosten weiter sommerliche Temperaturen bis 30 Grad und Trockenheit erwartet. Laut Landwirtschaftsministerium gab es in diesem Jahr schon etwa 40 Waldbrände. Insgesamt knapp sechs Hektar Wald, in denen vor allem Kiefern standen, sind demnach bereits zerstört worden.

