MV-Gipfel zu Corona: Kontroverse Debatten und Proteste erwartet Stand: 05.03.2021 05:59 Uhr Heute treffen sich Vertreter aus Landes- und Kommunalpolitik sowie der Wirtschaft beim MV-Gipfel. Sie wollen über das weitere Vorgehen Mecklenburg-Vorpommerns in der Corona-Krise beraten.

Zwei Tage nach den Spitzen-Beratungen von Bund und Ländern bestimmt Mecklenburg-Vorpommern heute den weiteren Kurs in der Corona-Krise. Am Nachmittag kommt die Landesregierung mit Kommunen, Wirtschaft und Sozialverbänden im sogenannten MV-Gipfel zusammen. Im Landtag hält Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Vormittag zunächst eine Regierungserklärung zur aktuellen Corona-Lage.

Weitere Informationen 1 Jahr Corona und wir in MV Vor einem Jahr haben sich in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der NDR blickt auf eine turbulente Zeit zurück. mehr

Proteste vor Landtag angekündigt

Tourismusverbände, Gastronomen und Einzelhändler haben Proteste vor dem Landtag angekündigt. Sie fordern schnelle Lockerungen für ihre Branchen. "Wir müssen jetzt öffnen", meint der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Sein Präsident Lars Schwarz sitzt später im MV-Gipfel. Dieser soll eine neue Corona-Verordnung des Landes abstimmen. Dabei zeichnen sich kontroverse Debatten ab. Ministerpräsidentin Schwesig hatte eine weitgehende Öffnung von Hotels, Restaurants und Geschäften abgelehnt.

Lockerung allerdings bei Schulen geplant

Bereits ab einer Inzidenz von unter 100 sollen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 wieder zurück in die Schulen - zunächst im wöchentlichen Wechselunterricht. Das Land setzt vor allem auf mehr Tests - das geht aus einem "Öffnungsplan Schule" hervor, der alle Schüler vor Ostern wieder zurück in den Unterricht holen will.

Hinweis: Im Anschluss an die Verhandlungen übertragen wir die Pressekonferenz im Livestream und klären alle Details in einer Online-Ausgabe von NDR MV live.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.03.2021 | 05:00 Uhr