MV-Gipfel legt neue Corona-Regeln fest Stand: 08.01.2021 21:29 Uhr Die Landesregierung hat auf dem MV-Gipfel am Freitag die Umsetzung der neuen Corona-Regeln festgelegt. In einigen Punkten weicht Mecklenburg-Vorpommern von den Beschlüssen der Bund-Länder-Beratungen vom Dienstag ab.

In Mecklenburg-Vorpommern gelten von Sonntag an neue Corona-Regeln. Die Landesregierung und Vertreter der Kommunen, der Wirtschaft und Gewerkschaften legten bei einem Spitzentreffen am Freitag die neue Corona-Landesverordnung fest. "Die Lage ist sehr ernst. Wir sehen, dass die zweite Welle vor allem durch Ostdeutschland läuft. Ich bitte Sie, bleiben Sie zu Hause und treffen Sie, wenn es geht, niemanden", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Viele der neuen Regeln waren bereits am Dienstag bei den Bund-Länder-Beratungen vereinbart worden. Bei einigen Punkten geht Mecklenburg-Vorpommern einen Sonderweg.

Kontaktbeschränkungen: Kinder unter zwölf Jahren zählen nicht mit

Bei den Kontaktbeschränkungen sollen sich die Personen eines Hausstands mit maximal einer weiteren Person treffen dürfen. Allerdings spielt dabei keine Rolle, wer zu wem kommt. Es ist also egal, ob eine Familie als Hausstand eine Person besucht - oder eine Person eine Familie. Kinder unter zwölf Jahren werden nicht mitgezählt. "Hausstand plus eine Person gilt immer", sagte Schwesig. Wenn sich eine Mutter mit Kind mit einer weiteren Mutter mit Kind trifft, gehe das. "Es geht nicht darum, wieviele Kontakte ich machen kann, sondern wieviele ich machen muss."

Ausgangssperren in Hochrisikogebieten

Zudem werden Ausgangsbeschränkungen bei einem Inzidenzwert von mehr als 200 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. In betroffenen Landkreisen darf man sich nur in einem Radius von 15 Kilometern um die eigene Wohnung bewegen. Es gilt die Wohnadresse und nicht die Außengrenze der Gemeinde. Zudem gelten Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 6 Uhr. Auch Kitas und Schulen werden bei einer Inzidenz von mehr als 200 geschlossen, die Notbetreung wird eingeschränkt. Ausgenommen von den Schulschließungen sind Abschlussklassen.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der die 200er-Marke weit überschreitet, wird von Montag an eine Einreisesperre verhängt. Laut Schwesig können die Einschränkungen wieder rückgängig gemacht werden, wenn sich abzeichne, dass die 200er-Marke dauerhaft unterschritten bleibt. Zum Arbeiten könne man in Hochrisikokreise ein- oder von dort auspendeln, so Schwesig.

Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen

Weitere Punkte waren bereits bereits zuvor bekannt geworden. So werden die bisher gültigen Einschränkungen ("Dezember-Lockdown") bis zum 31. Januar verlängert. Die Betriebskantinen werden geschlossen. Speisen und Getränke dürfen aber mitgenommen werden. Arbeitgeber werden gebeten, weiterhin großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Für die Alten- und Pflegeheime gelten weiterhin Schutzstandards. Es gibt eine ständige Testpflicht für Personal und Bewohner.

Abschlussklassen sollen zurück in die Schulen

Kitas und Grundschulen bis zur 6. Klasse bleiben geöffnet. Wenn möglich, sollen die Kinder aber zu Hause betreut werden, die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Ab Klasse 7 gibt es Distanzunterricht. Ab kommender Woche dürfen die Abschlussklassen 10 und 12 und die Abschlussjahrgänge der Berufsschulen zurück in den Präsenzunterricht, damit sie sich gut auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Schärfere Regeln gelten von Mittwoch an jedoch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Elternteile sollen je zehn zusätzliche Kinder-Krankentage und das entsprechende Kinder-Krankengeld für die Betreuung der Kinder zu Hause bekommen, für Alleinerziehende gelten 20 Tage. Dafür muss das Kind nicht krank sein", sagte Schwesig. Nutzen sie die Regel", appellierte sie.

Abweichung bei Kontaktbeschränkung: Kinder zählen wohl nicht mit



15-Kilometer-Regelung wird wohl in Verordnung verankert



Offene Frage: Wie lange gilt die Ausgangssperre?



Abschlussklassen dürfen in die Schule



Neuregelungen voraussichtlich ab Sonntag

