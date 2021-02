MV-Gipfel: Wie geht es weiter für Wirtschaft und Tourismus? Stand: 12.02.2021 06:12 Uhr Landesregierung, Kommunalpolitiker und Vertreter von Verbänden beraten am Mittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Grundlage sind die aktuellen Beschlüsse der Länderchefs mit der Kanzlerin.

Die von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Aussicht gestellten Testöffnungen für kleine Teile der Wirtschaft in Regionen mit Inzidenzen unter 35 stießen in der "Task Force Wirtschaft Tourismus" auf wenig Zustimmung. "Uns fehlt die Fantasie, solche Testöffnungen umzusetzen, ohne dass diese zu weiteren Verwerfungen und Neid bei den Geschäftsleuten führen", sagte der Chef der Vereinigung der Unternehmensverbände im Land, Müller.

Tourismus: Ruf nach Lockerungen wird lauter

Die Mehrheit der Teilnehmer der Task Force sei skeptisch und eher gegen die Idee Schwesigs. Vom Tisch sei der Vorschlag aber noch nicht, hieß es aus der Staatskanzlei. In Rostock und Vorpommern-Rügen liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen bereits unter dem neuen Richtwert von 35. Der Ruf der Menschen nach Lockerungen werde lauter, was nachvollziehbar sei, so der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf. Er schätzt - wie auch andere Teilnehmer im Vorfeld - dass der Corona-Gipfel, dessen Beschlüsse in die neue Landesverordnung fließen, auch heute mehrere Stunden dauern wird.

Perspektiven für Schulen und Kitas

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf verlängerte Corona-Maßnahmen geeinigt, die bis zum 7. März gelten sollen. Bei der Videokonferenz mit Kommunen, Gewerkschaften und Sozialverbänden soll auch geklärt werden, wie es in der übernächsten Woche nach den Winterferien in Schulen und Kitas weitergeht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Donnerstag im Landtag in Schwerin, dass die Klassenstufen 1 bis 6 nach den Ferien zum regulären Betrieb zurückkehren sollen. Voraussetzung sei, dass im betroffenen Landkreis oder kreisfreier Stadt stabil weniger als 50 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden.

Wirtschaft drängt auf Öffnungsperspektiven

Friseure dürfen, wie im Bund-Länder-Beschluss festgehalten, vom 1. März an unter Hygiene-Auflagen wieder öffnen. Ob weitere Lockerungen folgen, war zunächst noch unklar. "Um wieder zu öffnen, brauchen wir eine sichere Basis", warb Schwesig im Landtag um Geduld. Lockerungen in der Wirtschaft seien angesichts neuer Gefahren durch mutierte Coronaviren erst bei Sieben-Tage-Inzidenzen unter 35 möglich.

MV: Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,4

Aktuellen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) zufolge, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit bei 66,4. Den mit Blick auf mögliche Öffnungen wichtigen Schwellenwert von 35 haben derzeit lediglich die Hansestadt Rostock und der Landkreis Vorpommern-Rügen unterschritten. Die anderen Regionen im Bundesland liegen bei 36,1 bis 89,9, der Landkreis Vorpommern-Greifswald ragt im negativen Sinne mit 196,1 deutlich heraus.

