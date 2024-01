Stand: 27.01.2024 16:48 Uhr MV: Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

In Mecklenburg-Vorpommern haben Menschen am Sonnabend vielerorts der Millionen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In Rostock legte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) am Denkmal für die Opfer des Faschismus einen Kranz nieder. Anschließend eröffnete sie eine Ausstellung im Rathaus über die Beteiligung von Kinderärzten an den NS-Verbrechen. In Neubrandenburg übergab die Künstlerin Christa Jeitner der Stadt eine Stele, die die 88-Jährige inhaftierten Frauen des Konzentrationslagers Ravensbrück gewidmet hat. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte in einer Mitteilung, dass heutige Generationen dafür verantwortlich seien, dass sich die Vergangenheit nicht wiederhole. Der 27. Januar ist seit 2005 der Internationale Holocaust-Gedenktag.

