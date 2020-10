Stand: 13.10.2020 17:15 Uhr MV: Fünf Modellregionen für Tourismus ausgewählt

In Mecklenburg-Vorpommern sollen in den kommenden Jahren fünf Modellregionen Projekte für den Tourismus entwickeln. Eine Jury hat die Regionen unter insgesamt acht Bewerbern ausgewählt. Fischland-Darß-Zingst will zum Beispiel einen öffentlichen Personennahverkehr auf die Beine stellen, der durch Kurtaxen finanziert wird. Die Insel Usedom und Wolgast wollen die Kurabgabe vereinheitlichen. Weitere Modellregionen sind die Mecklenburgische Seenplatte, die Stadt Rostock sowie Kühlungsborn. Sie alle erhalten zur Erarbeitung ihrer Konzepte 200.000 Euro. | 13.10.2020 17:15