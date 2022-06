Stand: 14.06.2022 16:51 Uhr MV: Frühere Sozialministerin Bunge gestorben

Die ehemalige Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern Martina Bunge ist tot. Bunge sei bereits Anfang Mai im Altern von 70 Jahren nach längerer Krankheit verstorben, teilte das Soialministerium am Dienstag mit. Die PDS-Politikerin war von 1998 bis 2002 Sozialministerin des Landes. Bunge habe sich vor allem in den Bereichen soziale Sicherheit und Rentenrecht für die Beseitigung von Ungerechtigkeiten zwischen Ost- und West-Deutschland eingesetzt und das wichtige Thema auch in ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete weiter bearbeitet, so Drese. | 14.06.2022 16:51