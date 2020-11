Stand: 09.11.2020 10:40 Uhr MV: Fitness- und Sonnenstudios klagen gegen Schutzmaßnahmen

Am Oberverwaltungsgericht Greifswald sind drei weitere Eilanträge gegen die aktuelle Corona-Landesverordnung eingegangen. Wie eine Gerichtssprecherin mitteilte, wehren sich weitere Betreiber von Fitnessstudios sowie eines Sonnenstudios gegen die Schließung ihrer Betriebe. Insgesamt sind damit jetzt zehn Klagen am OVG anhängig. Wann das Gericht darüber entscheidet, ließ die Sprecherin offen. Bereits am vergangenen Donnerstag wurden die Eilanträge zweier Touristen abgelehnt. | 09.11.2020 10:40