Stand: 23.11.2023 06:32 Uhr MV: Finanzausschuss des Landtags berät Doppelhaushalt

Trotz finanzieller Unsicherheiten infolge des Karlsruher Haushaltsurteils soll heute im Finanzausschuss des Landtags der Doppeletat 2024/25 final beraten werden. Die Parlamentarier richten sich auf eine Sitzung bis in den späten Abend ein. Rund 500 Änderungsanträge liegen vor. Die CDU hatte wegen der Turbulenzen in Berlin, die erhebliche Auswirkungen auf Bund-Länder-Programme und damit auf die Finanzen in Mecklenburg-Vorpommern haben könnten, eine Verschiebung der Beschlussfassung zum Landesetat auf Anfang des neuen Jahres gefordert. Finanzminister Heiko Geue (SPD) lehnte dies am Mittwoch ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.11.2023 | 07:00 Uhr