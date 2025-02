MV Filmförderung und NDR vertiefen Zusammenarbeit Stand: 14.02.2025 18:00 Uhr Bei der Berlinale wurde am Freitag eine neue Zusammenarbeit von NDR und MV Filmförderung bekannt gegeben. Bis Ende 2026 steuert der NDR 450.000 Euro bei.

"Roter Teppich ans Meer" so wirbt Mecklenburg-Vorpommern gerade auf der Berlinale - dem größten deutschen Filmfestival. Für Kino- und Fernsehproduktionen ist das Land ein etablierter Drehort. Manche entstehen auch mit Geldern der MV Filmförderung. Aus Sicht der Filmbranche gibt es gute Nachrichten. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) steigt als Partner bei der MV Filmförderung ein. Bis Ende 2026 steuert der NDR insgesamt 450.000 Euro zum Förderetat bei. Das wurde am Freitag auf dem Berlinale-Empfang des Landes bekanntgegeben. "Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Ressourcen entstehen in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr hochwertige regionale Produktionen. Damit wird die bundesweite Sichtbarkeit erhöht und die Filmindustrie in MV gestärkt", so Joachim Böskens, Direktor des NDR Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern.

Wichtiger Impuls für den Filmstandort MV

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Kulturministerin Bettina Martin sowie der Geschäftsführer der MV Filmförderung, Olaf Jacobs, haben am Freitag in Berlin die neue Förderung bekannt gegeben. Laut der Ministerpräsidentin will MV "sich auch weiterhin für die Förderung gerade junger Filmemacherinnen und Filmemacher einsetzen." Auch Kulturministerin Bettina Martin begrüßt die Zusammenarbeit: "Mit der neuen NDR Kooperation in der Filmförderung senden wir gemeinsam das deutliche Signal, dass uns die Zukunft der Film- und Fernsehproduktion in Mecklenburg-Vorpommern sehr wichtig ist."

Ähnliche Partnerschaften gibt es bereits in den anderen NDR Ländern mit den dortigen Filmförderungen. Im vergangenen Jahr hat die MV Filmförderung rund 40 Projekte mit zusammen etwas mehr als 1,9 Millionen Euro unterstützt.

