MV-Aktionswoche gegen Gewalt startet in Warnemünder Bäckerei Stand: 20.11.2023 06:19 Uhr Während einer landesweiten Aktionswoche soll vor allem ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt werden. Sie wird heute in einer Warnemünder Bäckereifiliale eröffnet.

Heute wird in einer Warnemünder Bäckerei die landesweite Aktionswoche gegen Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) will dort Brötchen in Tüten verteilen, auf die eine Hotline-Nummer gedruckt wurde. Über die Nummer können von Gewalt betroffene Frauen Hilfe erhalten. "Gewalt kommt nicht in die Tüte" heißt die Aktion.

80 Prozent der Opfer sind Frauen

Die Tüten mit der Notfallnummer werden landesweit in 70 Bäckereifilialen verteilt. So will die Ministerin die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. Einem aktuellen Lagebild des Bundeskriminalamtes zufolge gab es 2022 bundesweit mehr als 240.500 Betroffene von häuslicher Gewalt - das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Bernhardt zufolge sind rund 80 Prozent der Opfer Frauen.

