Stand: 16.12.2023 15:40 Uhr MV: 640.000 D-Mark in Euro umgetauscht

20 Jahre nach Einführung des Euro als Bargeld, besitzen immer noch viele Menschen D-Mark-Scheine und -Münzen. In diesem Jahr wurden in Mecklenburg-Vorpommern bisher knapp 640.000 D-Mark in den Filialen der Deutschen Bundesbank in Rostock und Neubrandenburg in Euro umgetauscht. Deutschlandweit waren es in diesem Jahr bislang mehr als 53 Millionen D-Mark.

