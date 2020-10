MV: 56 neue Corona-Infektionen, 1.477 insgesamt Stand: 13.10.2020 16:58 Uhr Bis Dienstagnachmittag (Stand 15:12 Uhr) haben sich in Mecklenburg-Vorpommern 56 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt sind im Land nun 1.477 Infektionen festgestellt worden.

Die 56 Fälle sind der höchste Anstieg im Land jemals. Die höchsten Infektionszahlen zuvor waren Ende März und am 5. Oktober mit 48 Neuinfektionen registriert worden. Die ersten Fälle waren in Mecklenburg-Vorpommern Anfang März aufgetreten. Laut einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Mecklenburg-Vorpommern 1.173 (+9) der positiv getesteten Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Insgesamt gab es bislang 20 Todesfälle im Nordosten. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat der Nordosten weiter mit Abstand die niedrigsten Fallzahlen. Landesweit müssen oder mussten den Angaben zufolge 164 (+2) Menschen in Kliniken behandelt werden, 26 (+0) von ihnen auf Intensivstationen.

22 Neuinfektionen im Kreis Ludwigslust-Parchim

Die meisten Infizierten gab beziehungsweise gibt es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit bislang 255 (+17) Fällen. Danach folgen der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 230 (+1) und die Hansestadt Rostock mit 224 (+3) Infektionen. Im Kreis Ludwigslust-Parchim wurden bislang 214 (+22) Fälle registriert, dort traten zahlreiche Fälle bei Mitarbeitern des Edeka-Fleischwerks in Valluhn sowie im Umfeld einer Trauerfeier in Parchim auf. Im Landkreis Nordwestmecklenburg 158 (+4) und im Kreis Vorpommern-Rügen 142 (+2). In der Landeshauptstadt Schwerin gab es seit März 135 (+0) Infektionen. Die wenigsten Fälle, nämlich 119 (+7), wurden bislang im Landkreis Rostock registriert.

Inzidenzwert in MV steigt auf 10,8

Mit 22,4 beziehungsweise 16,9 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weisen die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim die höchsten Inzidenzwerte auf. Im Kreis Vorpommern-Greifswald beträgt der Wert 10,6. Landesweit stieg er von 7,8 auf 10,8. MV insgesamt liegt damit weiterhin deutlich unter der kritischen Marke von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen Wochenfrist, die zu Einschränkungen führen könnte.

Wen erfasst die Statistik? In der täglichen Corona-Statistik des LAGuS sind nur Menschen erfasst, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Erstwohnsitz haben. Das LAGuS gibt darüber hinaus regelmäßig Berichte über Infektionen bei Gästen heraus. Das sind all jene Menschen, bei denen eine Infektion in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt wurde, die aber keinen Erstwohnsitz im Land haben.

