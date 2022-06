MPK: Schwesig für mehr Geld für Kitas Stand: 02.06.2022 08:00 Uhr Wegen des Krieges in der Ukraine fordert Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mehr Geld für Kitas vom Bund. Im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz will sie sich auch für Energiegeld für Rentner einsetzen.

Tausende Frauen und Kinder sind in den vergangenen Monaten vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Weil Kita-Plätze aber fehlen, solle der Bund helfen, fordert Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittag will sie erreichen, dass das Bundesinvestitionsprogramm für die Kinderbetreuung über das laufende Jahr hinaus fortgeführt wird. So steht es in einem Beschlussvorschlag von Mecklenburg-Vorpommern.

Beteiligung an Betriebskosten prüfen

Wegen der erhöhten klimaschutzbedingten Anforderungen an Kitas solle außerdem eine Bundesbeteiligung an den gestiegenen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen geprüft werden.

Schwesig will Energiegeld auch für Rentner

Außerdem will sich Schwesig bei der Ministerpräsidentenkonferenz dafür einsetzen, dass auch Senioren in den Genuss des Energiegeldes kommen. Die gestiegenen Strom- und Gaspreise träfen alle Haushalte, sagte Schwesig. Das Energiegeld in Höhe von 300 Euro soll bislang lediglich Beschäftigten gewährt werden.

