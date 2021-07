Lupine statt Soja: Mäßige Ernte erwartet Stand: 31.07.2021 08:43 Uhr Lupinen liefern jede Menge Eiweiß. Das kann genutzt werden zum Beispiel als Alternative zu Milchprodukten wie Eis und Joghurt. Doch in diesem Jahr erwarten die Experten eine nur mäßige Ernte.

Der Grund: In den für das Wachstum der Pflanze entscheidenden Wochen im Juni war es zu heiß und zu trocken im Nordosten. Frank Schiffner vom Bauernverband zufolge vertragen Lupinen im Vergleich zu anderen Pflanzen Wärme und Trockenheit zwar relativ gut. Hitze von weit über 30 Grad sei aber auch für sie zu viel. Obwohl Mecklenburg-Vorpommern angesichts des Klimawandels auch mehr heiße Sommer bevorstehen, setzen die Fachleute auf die Lupine.

Lupine in MV: Neue Sorten sollen es richten

Am Julius-Kühn-Institut (JKI) in Groß Lüsewitz östlich von Rostock arbeiten Experten bereits an neuen Züchtungen. Die sollen einerseits ertragreicher sein, andererseits aber auch mit Trockenheit und Krankheiten besser zurecht kommen. Florian Haase vom JKI erklärt, vom Lupinenanbau könnten auch andere landwirtschaftliche Kulturen profitieren. In einem aktuellen Projekt des JKI wird Andenlupine aus Südamerika zusammen mit Mais angebaut. Die Aufgabe der Lupinen: Stickstoff im Boden anreichern. Damit soll der Mais dann mit weniger Dünger auskommen. Am Ende könnten beide Pflanzen zusammen zur Energiegewinnung in der Biogasanlage genutzt werden.

Das Bundeslandwirtschaftministerium hat einen Plan: die Eiweißpflanzenstrategie

Lupinen könnten dafür sorgen, dass weniger Soja aus dem Ausland eingeführt werden muss. Auch Soja wird ja vor allem wegen des hohen Eiweißgehalts importiert. Außerdem soll die Lupine die Artenvielfalt auf den Feldern erhöhen. Ihr hochwertiges Eiweiß wird bereits jetzt genutzt, als pflanzliche Alternative zu Milchprodukten wie Joghurt oder Eis. Im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie will das Bundeslandwirtschaftsministerium den Anbau heimischer Hülsenfrüchtler wie Ackerbohne, Erbse, aber auch Lupinenarten fördern.

Lupinen-Pflanzen sollen Krankheiten trotzen

In der Vergangenheit hatte die Lupine schon einmal eine größere Rolle im Land gespielt. Doch in den 1990er Jahren machte eine Krankheit den Lupinen zu schaffen, die Anthraknose, verursacht durch einen Pilz. Danach waren Anbau und Züchtung deutlich reduziert worden. Auch deshalb stagniere der Lupinenanbau auf niedrigen Niveau, die Entwicklung verbesserter Sorten brauche Zeit, erklärte Florian Haase vom Julius Kühn-Institut. 2020 wurden im Nordosten auf 5300 Hektar Lupinen angebaut, zum Vergleich: Winterweizen wächst in MV auf rund 304.000 Hektar

