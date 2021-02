Stand: 04.02.2021 12:39 Uhr Lukwitz: 100.000 Liter Gülle ausgelaufen

In Luckwitz bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind rund 100.000 Liter Gülle eines Agrarbetriebs unkontrolliert in die Landschaft gelaufen. Gegen den Betreiber wird nun wegen des Verdachts der Boden- und Gewässerverunreinigung ermittelt, teilte die Polizei in Rostock mit. Die Gülle floss offenbar über Nacht in den Boden und zum Teil in einen Bach. Ursache soll ein geöffnetes Ventil am Auffangbecken gewesen sein. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. | 04.02.2021 12:40