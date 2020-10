Stand: 21.10.2020 14:17 Uhr Lützow: Corona-Tests bei Schülern und Lehrern negativ

Im Zusammenhang mit der Corona-Infektion eines Schülers der Grund- und Regionalschule in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind 89 Personen getestet worden. Bei allen ist das Testergebnis laut Landkreis negativ. Ende der Woche soll noch ein zweiter Test durchgeführt werden. Ist auch der negativ, könne die Quarantäne zum Wochenende aufgehoben werden. Die Schüler der fünften und sechsten Klassen könnten dann am Montag wieder zur Schule, hieß es. Ein Kind sei nicht zum ersten Testtermin erschienen, deshalb müsse es volle 14 Tage in Quarantäne bleiben. | 21.10.2020 14:16