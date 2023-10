Stand: 02.10.2023 08:00 Uhr Lützow: Auffahrunfall auf der B104 mit drei Autos

Auf der Bundesstraße 104 nordwestlich von Schwerin sind am Montagmorgen drei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde mindestens ein Mensch so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Auffahrunfall wurde durch einen Autofahrer verursacht, der zu spät bremmste und die anderen Autos ineinander schob. Zwei der beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße blieb zwischen Schwerin und Gadebusch etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.