Stand: 04.04.2022 17:14 Uhr Lüssow: Unbekannte bewerfen Regionalbahn mit Steinen

Eine Regionalbahn ist am Samstagabend auf der Fahrt nach Güstrow an der Haltestelle Lüssow (Landkreis Rostock) mit Steinen beworfen worden. Die Polizei wurde von der Notfallstelle der Deutschen Bahn in Berlin alarmiert, weil einer der Steine ein Fenster so stark beschädigte, dass die Bahn aus dem Betrieb genommen werden musste. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizei ermittelt nun. | 04.04.2022 17:14