Stand: 28.02.2022 05:50 Uhr Lühmannsdorf: Quadfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Unfall mit seinem Quad ist ein 46-Jähriger bei Lühmannsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Quadfahrer auf der B111 in Richtung Wolgast unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Uniklinikum nach Greifswald transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Die B111 war in Folge des Unfalls für eine Stunde voll gesperrt. | 28.02.2022 05:50