Stand: 05.01.2021 19:10 Uhr Lübz: Zahl der Corona-Fälle in Pflegeheim steigt auf mehr als 100

Die Zahl der Corona-Fälle in einem Pflegeheim in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist auf mehr als 100 angestiegen. Fünf weitere Mitarbeiter seien positiv getestet worden, teilte der Landkreis mit. In Lübtheen haben sich demnach 14 Bewohner und fünf Mitarbeiter eines Pflegeheims angesteckt. Im Altenpflegeheim in Krenzlin wurden laut Landkreis acht Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. in einem Krankenhaus in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben sich 15 Patienten und acht Mitarbeiter nach Klinikangaben mit den Coronavirus infiziert. | 05.01.2021 19:10