Lübz: Wohnhaus abgebrannt - Bewohnerin verletzt

In Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat am Sonnabendvormittag ein Wohnhaus gebrannt. Die 72-jährige Bewohnerin konnte das Haus selbstständig verlassen, zog sich aber leichte Brandverletzungen zu. Sie wurde in eine Klinik nach Plau am See gebracht. Rund 60 Feuerwehrleute löschten das Feuer, konnten aber nicht mehr die vollständige Zerstörung des Hauses verhindern. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Derzeit vermuten die Einsatzkräfte einen technischen Defekt als Ursache für den Brand. | 03.09.2022 17:32

