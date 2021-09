Stand: 14.09.2021 08:31 Uhr Lübz: Verpuffung im Lkw-Führerhaus - Fahrer schwer verletzt

Ein Lastwagenfahrer hat sich am Dienstagmorgen in Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) schwere Brandverletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben hatte er in der Fahrerkabine mit einem Gasgerät hantiert. Dabei kam es offenbar zu einer Verpuffung. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte. Der Lkw-Fahrer kam mit Verbrennungen im Gesicht per Rettungshubschrauber in eine Klinik. | 14.09.2021 08:30