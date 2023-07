Stand: 19.07.2023 10:30 Uhr Lübz: Mann wirft abgebrochene Flasche auf Kind

In Lübz (Ludwigslust-Parchim) soll ein Mann an einem Spielplatz eine abgebrochene Flasche auf ein Kind geworfen haben. Der Elfjährige sei mit seinem Fahrrad gefahren, als der 21-Jährige nach ihm warf. Der Junge trug an beiden Beinen Schnittwunden davon und wurde ambulant behandelt. Der Tatverdächtige wurde kurz danach gefasst und muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sein Motiv sei weiterhin unklar.

