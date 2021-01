Stand: 12.01.2021 15:10 Uhr Lübz: Elf Tote nach Corona-Ausbruch in Altenheim

Nach dem Corona- Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Zahl der Toten auf 11 gestiegen. Seit Ende Dezember ist das Virus bei 90 Bewohnern und 46 Mitarbeitern nachgewiesen worden. Über ein Viertel des Personals ist aktuell krank oder in Quarantäne. Es werde weiter regelmäßig getestet, die Lage habe sich noch nicht entspannt, sagte die Leiterin der Einrichtung. Die ersten Fälle waren an Heiligabend aufgetreten. | 12.01.2021 15:10