Stand: 07.07.2021 07:41 Uhr Lübz: 10.000 Liter flüssiges Glas ausgelaufen

Nach der Havarie im Glaswollewerk in Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat die Feuerwehr ihren Einsatz inzwischen beendet. Bei Wartungsarbeiten war am Dienstagnachmittag eine Wanne gebrochen: 10.000 Liter flüssiges Glas mit einer Temperatur von 1.400 Grad liefen aus. In der Nacht wurde das heiße Glas mit einer Beregnungsanlage gekühlt. Verletzt wurde niemand. Auch für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. | 07.07.2021 07:38