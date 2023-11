Stand: 07.11.2023 17:14 Uhr Lübtheen: Staatsschutz ermittelt nach Auto-Schmiererei

Unbekannte haben in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Auto mit Farbe beschmiert, aus dem heraus mit einem Beamer Solidaritätsbekundungen mit Israel auf die Wand der Stadtkirche projiziert wurden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend. Der Staatsschutz hat nun Ermittlungen aufgenommen. Die Kirchengemeinde hat bereits seit mehreren Tagen aus dem Auto heraus an der Fassade der Kirche Solidaritätsbekundungen mit Israel angebracht.

