Stand: 12.06.2023 14:50 Uhr Lübtheen: Rauchentwicklung an ehemaligem Truppenübungsplatz

Zeugen haben heute am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung im Bereich eines ehemaligen Truppenübungsplatzes der Bundeswehr bei Lübtheen gemeldet. Laut Polizei befindet sich die betroffene Stelle in der Nähe der Ortschaft Volzrade. Nach ersten Erkenntnissen sollen dort bislang zwei Hektar Wald von einem Feuer betroffen sein. Zudem soll es in dem betroffenen Waldbereich zu Detonationen gekommen sein. Nach NDR-Informationen bereitet sich der Zerlegebetrieb des Munitionsbergungsdienstes auf eine Evakuierung vor. Munition und alle gefährlichen Güter werden gesichert, so ein Sprecher. Der Rauch sei etwa 200 Meter entfernt. 2019 gab es in dem Gebiet den größten Brand in der Geschichte Mecklenburg Vorpommerns. Damals brannten 800 Hektar Wald und mehr als 3.000 Einsatzkräfte waren vor Ort.

