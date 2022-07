Stand: 17.07.2022 11:25 Uhr Lübtheen: Polizei sucht nach bewaffnetem Supermarkträuber

In Lübtheen hat ein Mann eine Verkäuferin in einem Discountmarkt mit einer Waffe bedroht. Nach Polizeiangaben betrat der Unbekannte gestern gegen 18.30 Uhr das Geschäft, nahm eine Handyhülle aus der Auslage und ging zur Kasse. Statt zu bezahlen, bedrohte er die Verkäuferin mit einer Pistole und forderte die Tageseinnahmen. Als eine zweite Verkäuferin dazu kam, lief er aus dem Geschäft und sprang in ein Fluchtfahrzeug. Einen weißen Ford Fiesta mit Hamburger Kennzeichen. Die Polizei sucht jetzt nach dem 1,80 Meter großen Mann mit lockigen Haaren. | 17.07.2022 11:25