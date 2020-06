Stand: 30.06.2020 19:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

Lübtheen: Gedenkfeier ein Jahr nach großem Waldbrand

Mit einer Gedenkveranstaltung ist bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) an den verheerenden Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz vor einem Jahr erinnert worden. Dabei nahm Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Alt Jabel den ersten von insgesamt 13 Tiefbrunnen offiziell in Betrieb.

Wasser aus bis zu 50 Metern Tiefe

Die Tiefbrunnen hat die Bundesforst in der Nähe von gefährdeten Ortschaften angelegt. Da der Grundwasserspiegel sehr tief liegt, musste zum Teil bis zu einer Tiefe von 50 Metern gegraben werden. Spezielle Pumpen können nun Löschwasser für die Feuerwehr liefern. Die Bundesforst hat dafür 300.000 Euro investiert.

Feuerwehren werden gestärkt

Der Kreisfeuerwehr wurde bei der Veranstaltung ein neues Geländefahrzeug von der Bundesforst übergeben. Auch Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte gute Nachrichten für die Feuerwehr: Die Vergabe für Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge vom Typ Brandenburg sei erfolgreich abgeschlossen worden. Die Fahrzeuge seien besonders geländegängig und verfügten mit knapp 5.000 Litern über einen außerordentlich großen Wassertank, so Caffier. Zwei dieser Fahrzeuge sollen im Landkreis stationiert werden und bei einem Waldbrand in Lübtheen zum Einsatz kommen.

