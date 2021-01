Stand: 06.01.2021 08:36 Uhr Lübtheen: Feuerwehr rettet Familie aus verqualmtem Haus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Dienstagabend drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 19:30 Uhr hatten Bewohner die Feuerwehr gerufen, ein Stromverteiler im Hausflur hatte Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste eine Familie über die Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden. Die Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Das Haus ist jedoch vorläufig unbewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. | 06.01.2021 08:35

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.01.2021 | 08:00 Uhr