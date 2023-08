Stand: 18.08.2023 15:52 Uhr Lübtheen: Durchsuchungen nach mutmaßlich rassistischem Vorfall

Knapp vier Wochen nach einer gewalttätigen Attacke gegen einen kurdischstämmigen Deutschen in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei die Wohnungen der vier Tatverdächtigen durchsucht. Das teilten die Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag mit. Die drei Männer im Alter von 20, 21 und 33 Jahren sowie eine 42 Jahre alte Frau stehen im Verdacht, im Juli einen 42 Jahre alten Deutsch mit kurdischen Wurzeln angegriffen und rassistisch beleidigt zu haben. Die Polizei hatte den Übergriff zunächst nicht als rassistisch motiviert eingestuft. Inzwischen will sie einen politisch motivierten Hintergrund nicht mehr ausschließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.08.2023 | 16:00 Uhr