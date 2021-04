Lübtheen: Corona-Hotspot in Fahrzeugwerk Stand: 28.04.2021 06:47 Uhr Im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns sind die Corona-Infektionszahlen sprunghaft angestiegen. Hauptursache dafür war ein Corona-Ausbruch in einem Unternehmen in Lübtheen.

Im Kreis Ludwigslust-Parchim gibt es einen neuen Corona-Hotspot. In einem Fahrzeugwerk in Lübtheen haben sich inzwischen 180 Menschen mit dem Virus infiziert - allein am Dienstag kamen mehr als 80 Fälle hinzu. Die britische Mutante des Virus sei für die drastisch steigenden Zahlen verantwortlich. So hat es die Amtsärztin des Kreises analysiert.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: "Notbremse" greift ab heute im Kreis Pinneberg Kurios: Auch auf der eigentlich Corona-freien Insel Helgoland gilt die nächtliche Ausgangssperre. Mehr News im Ticker. mehr

Erste Infektion im Werk schon vor zwei Wochen

Die ersten Infektionen bei der Firma Brüggen waren bereits vor mehr als zwei Wochen bei Routinetests entdeckt worden, die in dem Werk seit längerem unter den rund 1.000 Mitarbeitern durchgeführt werden. Nach Angaben des Landkreises seien Mitarbeiter aus Osteuropa über Ostern zu Besuchen in der Heimat gewesen. Bereits eine Woche danach sei es zu einem drastischen Anstieg der Infektionen gekommen.

Produktion für zwei Wochen gestoppt

Inzwischen hat der Kreis umfangreiche Tests sowie Quarantänemaßnahmen auch bei den Angehörigen der Mitarbeiter angeordnet. Die Werksleitung hat für 14 Tage die Produktion gestoppt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim betrug nach den Zahlen vom Dienstag 237,0, was einem Plus von 59,9 im Vergleich zum Vortag entspricht. In dem Kreis wurden am Dienstag insgesamt 204 neue Infektionen gemeldet.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.04.2021 | 06:00 Uhr