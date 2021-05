Stand: 03.05.2021 18:03 Uhr Lübtheen: 18 weitere Infektionen im Umfeld des Fahrzeugwerkes

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Fahrzeugwerk in Lübtheen im Kreis Ludwigslust-Parchim sind dort am Montag 18 weitere Infektionen registriert worden. Dabei handelt es sich um einen Mitarbeiter und 17 Kontaktpersonen von Beschäftigten. Vor zwei Wochen waren erste Corona-Infektionen unter den rund 1.000 Mitarbeitern des Unternehmens aufgetreten. Bis Ende vergangener Woche wurden gut 200 Mitarbeiter positiv getestet worden. | 03.05.2021 18:02