Lübtheen: 1.500 Strohballen verbrannt Stand: 01.09.2021 17:35 Uhr In Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat am Dienstag ein Strohlager Feuer gefangen. Die Feuerwehren der Region rückten zu einem Großeinsatz aus.

Das Strohlager bestand aus etwa 1.500 Rundballen. Diese hätten in voller Ausdehnung gebrannt, hieß es von der Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Lübtheen, Garlitz, Redefin und Lübbendorf schickten über 50 Kräfte in den Einsatz. Ein angrenzender Kuhstall und Wohnhäuser seien nicht betroffen gewesen, so Blohm. Allerdings hätten die Feuerwehren ein Übergreifen der Flammen verhindern müssen. Auch am Mittwochmittag waren einige Einsatzkräfte noch damit beschäftigt, Glutnester in den gepressten Srohballen zu löschen.

Ein Mitarbeiter der Firma Elbtaler Agrar GmbH erlitt eine Rauchgasvergiftung. Für die Dauer des stundenlangen Löscheinsatzes wurden die Anwohner der Lanscher Straße gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Brandursache bisher unklar

Nachdem der Brand in der Nacht zum Mittwoch unter Kontrolle gebracht wurde, gehe es in den Morgenstunden nur noch darum, die Reste der gewaltigen Strohmiete kontrolliert abbrennen zu lassen, so die Leitstelle. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Der Schaden wird bisher auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt, so eine Polizeisprecherin.

